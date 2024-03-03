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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اجتماع موسع

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمراكز والمدن لتذليل أي معوقات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية بمراكز ومدن المحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. 

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وعقد محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مساء اليوم مع مديري الإدارات المعنية بالديوان العام لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات  الخطة الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدًا حرصه على متابعة العمل في كافة المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

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IMG-20240303-WA0061
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