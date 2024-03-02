اجتماع لجنة تحكيم جوائز مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة طنطا -عبر الفيديو كونفرانس- برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على الجائزة، وذلك بحضور د. محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، د. أشرف عبد الباسط، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشير البريطانية، د. محمد عبد ربه، عميد معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة في نسختها الثانية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أشاد السفير هشام بدر بحرص الجامعة على تفعيل منظومة التميز الداخلي للعام الثاني على التوالي والتعاون والتنسيق المستمر مع إدارة الجائزة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي على مستوى كلياتها وكوادرها المتميزة، مشيدًا بأبرز إنجازات الجامعة وقيادتها الرشيدة لتبني مفهوم نشر ثقافة التميز والعمل بمنهجية أساسية لتحسين الأداء الإداري بالجامعة، كذلك تفعيل مبادرة "الإدارة بالأهداف".



كما تقدم السفير هشام بدر بالتهنئة للدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا على فوز الجامعة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022 على المستوى المؤسسي لتحصد جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة، وعلى المستوى الفردي بحصول أحد موظفيها جمال حمزة على المركز الثاني بفئة أفضل مدير عام.



ومن جانبه أعرب د. محمود ذكي، عن تقديره لعلاقة التعاون بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي مشيدًا بالجهود التي قدمتها الجائزة طوال الفترة السابقة، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز والتي انعكست على أداء وكفاءة الجامعة لتفعيل منظومة التميز الداخلي بها، مشيرًا إلى أن تجربة الجامعة في إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمنظومة المراكز والوحدات والحسابات الخاصة وفقًا لنموذج الإدارة بالأهداف، تسهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة لدعم خطة التنمية المستدامة 2030.



يشار إلى تقدم عدد 12 كلية في فئة " الكليات الحكومية" ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية 5 كليات تمهيدا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024.

حضر الاجتماع أ.د. محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ورئيس فريق إدارة الجائزة الداخلية، د. عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، د. محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية، إسراء حسني، مدير الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي.