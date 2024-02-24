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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي ببني سويف تفوز بالمراكز الأولي بمسابقة التميز الحكومى

صدى البلد

أعلن رئيس جامعة بني سويف، فوز كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي بالمراكز الثلاثة الأولي في مسابقة التميز الحكومى.

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 وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن كليات الطب البشري، فازت بالمركزالاول، والصيدلة بالمركز الثاني، والعلاج الطبيعي بالمركز الثالث، وذلك علي مستوي كليات الجامعة، في مسابقة التميز الحكومى المؤسسي "الدورة الأولى" للجوائز الداخلية بالجامعات المصرية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للكليات الثلاث الفائزة والقائمين عليها من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري، مشيداً بالدور المحوري الذي قام به فريق ادارة الجوائز الداخلية للتميز الحكومى بجامعة بنى سويف برئاسة الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل كلية الإعلام ومسئول الاتصال والعلاقات العامة، والدكتور  فهد كمال الدين الشريف وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومسئول الدعم التكنولوجي، والدكتور أمجد بهيج خليل مسئول التقييم و مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، وزينب رجب مبروك مدير الإدارة العامة للمشروعات البيئية والمنسق الأساسى للتميز الحكومى بالجامعة، وأعضاء جائزة مصر للتميز الحكومى والجوائز الداخلية بالكليات لما قدموه من جهد ملحوظ وتعاون مثمر، موجها الشكر كذلك للسفراء، والمقيمين، وأعضاء فريق المقيمين بجامعة بنى سويف.

تجدر الإشارة إلي أن الجائزة تعد إحدى آليات الحكومة التي تستخدم في عملية تطوير الجهاز الإداري، وتهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، علاوة على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات،  والجائزة ليست فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.

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