إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية

تلقى الزمالك إخطار رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراته ضد سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية، والتي كانت مقررة اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المباراة خلال الايام القادمة.





وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك:"مباراة سوار الغيني لن تقام الليلة.. المباراة القادمة امام الاهلي في نهائي كاس مصريوم الجمعة المقبلة ".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.