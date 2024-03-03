تأجيل محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهما بقتـ.ـل شخص فى مشاجرة بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة بتأجيل محاكمة مالك جراج وعامل لإتهامهم بقتل شخص، وذلك أثر نشوب مشادة كلاميه بينهما، أشهر المتهم سلاح أبيض وسدد عدة طعنات للمجني عليه، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وذلك لجلسة يوم 6 مارس للنطق بالحكم.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۸۲۷۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٨١٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام "أحمد ك أ" ٣٧ سنة مالك جراج - مقيم عزبة رستم شبرا الخيمة ثان القليوبية، و "محمد م ع" عامل مقيم ش رشدي، عزبة رستم، شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما في يوم /٦ / ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد حمدي جودة" - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - وسدد للمجني عليه طعنة قسية قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.