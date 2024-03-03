هذا العمل أفضل من الاعتكاف فى المسجد النبوي لمدة شهر

قال الدكتور أشرف فهمي، من علماء وزارة الأوقاف، إن سداد الدين عن المديونين يعتبر من أفضل الأعمال عند الله، لافتا إلى أن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار.



وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، اليوم الأحد: "أن المشى فى قضاء حاجة الناس ومساعدتهم أفضل ثوابا وأجرا من أن يعتكف الإنسان فى المسجد النبوي لمدة شهر وهذا كرم ومحبة من الله".

وتابع: "لما ربنا يحبك هيرسل لك أعمال الخير كى تفعلها، والله لا ينسى من مسح على رأس يتيم ومن اطعم مسكينا ومن قضى حاجة الناس، وإن نسي العباد فالله لا ينسى وهو الرحيم الكريم".

فوائد الاعتكاف

ومن فوائد الاعتكاف وثماره ما يلي:

1- تربية النفس على الإخلاص في العبادة، وترك الرياء.

2- تربية النفس على تحمل الشدائد، والصبر على الطاعة.

3- التربية على التخلص من فضول الكلام والثرثرة، وفضول النوم، وفضول الطعام والشراب، وكثرة الخلطة.

4- ترك المعاصي أو التقليل منها.

5- إدراك ليلة القدر والتعرض لنفحات الله فيها.