خطة وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان.. أسامة فخري يوضح

أكد الدكتور أسامة فخري، مدير عام شئون القرآن الكريم بـوزارة الأوقاف، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بإصلاح وتجديد المساجد، إضافة إلى حملات النظافة الموسعة بوجود قيادات الوزارة في كل المديريات بالجمهورية، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وقال أسامة فخري، خلال لقاء له ببرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي ام سي”، إنه ستكون هناك خطة محكمة من وزارة الأوقاف، لوجود خطة دعوية، وأنشطة، مؤكدا أنه سيكون هناك 30 ألف درس ديني يوميا، بكل مساجد الجمهورية.

وأضاف مدير عام شئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أنه سيكون هناك ندوات لمناقشة قضايا تتعلق بشهر رمضان الكريم، وتهم رواد المساجد، وتعقد الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر.