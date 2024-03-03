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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مناقشة فيلم عن الماضي والحاضر بحضور صناعه في مهرجان الإسماعيلية

صدى البلد

أقيم منذ قليل ضمن فعاليات الدورة ال ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية ندوة عن فيلم " الماضي والحاضر" للمخرج رافي شاكر ادارها الناقد محمد نبيل، وخلال الندوة تحدث المخرج " رافي " عن احداث الفيلم التي تدور حول مايحدث بين الماضي والحاضر ، والوقت الذي يتغير فيه موازين القوة الناعمة في المنطقة العربية ؛ ويحاول تفكيك طفولته التي قضاها في المملكه العربيه السعوديه مع والديه ؛ ومن خلال اسئلة ابنه "موسي" الذي يبلغ من العمر ٧ سنوات ، المهووس بلعب كورة القدم السعودي ويحب تشجيع اتحاد جده السعودي ...

كما أشارت منتجة الفيلم " ندي رزق " أنهم واجهتهم صعوبة وتعاونوا لوصول فهم الشخصية ، واقامو جلسات حكي مطولة ، واستغرقوا وقتاً طويلة لفهم شخصية موافي واختيار مبادئ المداخل والحكي ،

وأشار رافي أنة يسافر إلي السعودية ويقدم في نادي الاتحاد وذكر أن " موسي "هو دافع دخوله للنادى وحبه لكرة القدم  ، وتحدث ووصف القاهرة والاسكندرية بالاختلاف والتميز وانة رأي فيها اشياء كثيرة جميلة ومختلفة.

الجدير بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية يحتفي هذا العام بالدورة الـ 25 التي ستكون استثنائية في فعاليتها حيث الاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة الـ 25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024

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