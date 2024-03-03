سياحة وفنادق جامعة بنى سويف تنظم زيارة علمية للبواخر الفرعونية بالجيزة

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، نظم قسم الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق زيارة علمية للبواخر الفرعونية بالجيزة، تحت إشراف الدكتورة غادة على حمود عميد الكلية، والدكتورة نهلة محمد حلمى رئيس قسم الادارة الفندقية بالكلية ، والدكتور وائل محمد عبد النبى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع الدكتور عبد المسيح جابر مدير عام البواخر الفرعونية.

بدأت الزيارة بجلسة تدريبية للطلاب تهدف إلى التعريف العام بالبواخر الفرعونية كرمز ثقافى و سياحى بالقاهرة الكبرى، وشرح أخلاقيات مهنة الضيافة بالمنشآت السياحية وكيفية التعامل مع العملاء، كما تم شرح بعض إجراءات التشغيل بمنشآت الضيافة مثل الشراء والتخزين و الطهو والخدمة والتركيز على إجراءات النظافة والتطهير والامن والصحه والسلامه المهنيه، بالإضافة إلى استعراض أنواع المطاعم والزوار.

وشملت الزيارة رحلة ترفيهية للطلاب فى النيل بالمطعم العائم إحدى منشآت البواخر الفرعونية، وقد عبر الطلاب عن مدى سعادتهم، والاستفادة من الزيارة من خلال الحصول على معلومات قيمة تطور من مهاراتهم وتدعم المعلومات التى اكتسبوها بالمقررات الدراسية بالكلية.