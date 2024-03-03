محافظ بني سويف يناقش نتائج زيارة لجنة وزارة التنمية المحلية للمراكز التكنولوجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ، والتي تمثل إضافة وخطوة هامة في مجال التحول الرقمي ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية ،بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن و ميسر، في اطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالسكرتير العام اللواء حازم عزت ، لمناقشة تقرير بشأن زيارة لجنة من قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، للمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة منظومة وسير العمل بالمراكز على مستوى المحافظة بداية من اليوم الأحد 3 مارس الجاري وحتى الأربعاء 6 من نفس الشهر

وتضمن التقرير ،الإشارة إلى تفقد اللجنة "اليوم"لسير ومنظومة العمل بالمركزين التكنولوجيين بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، حيث قام أعضاء اللجنة بمراجعة كافة طلبات المواطنين وسير منظومة العمل بالإدارات الخلفية، فيما يتعلق بتراخيص المحال العامة والإشغالات والتقنين والتصالح وفحص شكاوى المواطنين ، وغيرها من الموضوعات والخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة

رافق لجنة قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، خلال تفقدها للمراكز التكنولوجية ، داليا على فيض الله المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والتي أوضحت أن تلك المراكز العديد من الخدمات والتي تشمل وتشمل طلبات التصالح عن مخالفات المباني، طلب بيان صلاحية موقع، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء، طلبات توصيل مرافق دائمة، طلبات ترخيص إعــلان، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة.