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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: انطلاق الفوج الثالث من الطلاب الوافدين لزيارة منطقة بني حسن الأثرية|شاهد

انطلاق الفوج الثالث
انطلاق الفوج الثالث للطلاب الوافدين

نظمت إدارة الوافدين والتعاون الدولي بجامعة المنيا، زيارة للفوج الثالث من طلاب الجامعة الوافدين إلى منطقة بني حسن الأثرية بمركز أبو قرقاص التي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا.

جاء ذلك برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة وتنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي بتمكين الوافدين من التعرف على معالم مصر  وتاريخها وحضارتها العريقة. 

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ضم الوفد طلاب الجامعة الوافدين بكليات الطب، وطب الأسنان، والهندسة، والسياحة، والحقوق، وكذا طلاب الدراسات العُليا بكلية طب الأسنان.

ورافقهم خلال رحلتهم محمود الليثي، مدير مكتب رئيس الجامعة، وإيمان حمدي، مديرة إدارة الوافدين والتعاون الدولي بالجامعة، ووليد عبد القوي، مدير رعاية الطلاب، والدكتورة ريهام ثروت، منسق الوافدين بكلية طب الأسنان،  ومصطفى محمود، بشئون الطلاب.

وقد أقل المركب السياحي الذي تم تخصيصه بالتعاون مع محافظة المنيا، الطلاب الوافدين إلى رحلتهم عبر النيل، ليستمتعوا بالمناظر الطبيعية، وصولاً إلى بني حسن، ومشاهدة مقابر المنطقة الأثرية التي تتمتع بها وتتميز بعمارتها.

وتعرف الطلاب خلال رحلتهم على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، من خلال المُرشد السياحي الذي قدم لهم شرحاً وافياً عما تحويه منطقة بني حسن الأثرية، والمقابر البئرية، ومقابر الدولة الوُسطى الأكثر إثارة بها، وكذا المقابر التي تتبع أواخر الدولة القديمة، وما يتجسد على جدرانها من مشاهد الحياة اليومية لتلك العصور التاريخية، من زراعة وحرف ومهن مختلفة، وأنشطة رياضية تعد مهداً للألعاب الأوليمبية، وغيرها من المشاهد التي تُعبر عن عبقرية المصري منذ قديم الأزل.

وعَبَّر الطلاب الوافدون من الفوج الثالث عن سعادتهم بما تُوفره لهم الجامعة وتُصقل به ثقافتهم، وتطلعهم على حضارة وطنهم الثاني مصر، وجامعة المنيا التي يستلهمون منها العلم في مجال دراستهم، ويكتسبون من خلالها المهارات العلمية والعملية في مختلف الأنشطة التي تُقيمها.

 

 

الفوج الثالث للطلاب الوافدين بجامعة المنيا
الفوج الثالث للطلاب الوافدين بجامعة المنيا
الفوج الثالث للطلاب الوافدين بجامعة المنيا
الفوج الثالث للطلاب الوافدين بجامعة المنيا
الفوج الثالث للطلاب الوافدين بجامعة المنيا
الفوج الثالث للطلاب الوافدين بجامعة المنيا
الفوج الثالث للطلاب الوافدين بجامعة المنيا
الفوج الثالث للطلاب الوافدين بجامعة المنيا
الطلاب الوافدين المناظر الطبيعية بني حسن الأثرية منطقة بنى حسن الاثرية وفد طلاب والسياحة

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