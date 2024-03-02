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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 260 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على الأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٢٦٠ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أوضح تقرير  مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٢٣٥ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود شهادة صحية - اختراق ماكينة مخبز- توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات )، و ٢٥ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود صلاحية - عدم وجود شهادة صحية - تجار تموينيين - ذبح خارج المجازر )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

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