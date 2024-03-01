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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ مشروع تحسين سبل العيش في المنيا..نصيب الفرد المتوقع 10 آلاف دولار

وزيرة التضامن ومدير
وزيرة التضامن ومدير الفاو ومحافظ المنيا

أعلنت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ان اختيار محافظة المنيا لتنفيذ مشروع  " تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها" لأن 40٪ من سكانها يعملون بقطاع الزراعة، مشيرة إلى أن إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية يصل إلى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التضامن أن المشروع يهدف إلى استهداف طرق حديثة للزراعة ويعزز قدرات السيدات العاملات بالزراعة، مؤكدة أن الدولة تعزز الحفاظ على الأرض الزراعية .

وأشارت إلى أنه يتم توعية السيدات على الغذاء الصحيح من خلال المطابخ التعليمية لذلك هناك اهتمام بالزراعة والبحوث الزراعية والمنظمة تدعم الكثير من الدول سواء النامية أو المتقدمة.

وأوضحت القباج أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة المنيا يصل إلى 10٪ وتم الاتفاق اننا سنقدم للمستفيدين مشروعات لتحسين مستوى معيشتهم.

وقدمت وزيرة التضامن التحية للسيدات العاملات فى المشروع ونوصيها خيرا بالأسرة.

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وقال شو دونيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة بالأمم المتحدة " الفاو" أن مصر حضارتها عريقه امتدت لاكثر من 8 آلاف سنة، مشيراً إلى أن فكرة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية واسرتها والذى يتم تنفيذه فى محافظة المنيا سيتم تنفيذه بشكل افضل نتيجة لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التضامن الاجتماعى.

وأصاف مدير الفاو: عشت فى مقاطعة مسلمة فى الصين لحوالى 7 اعوام وساهمت معهم فى محاولة القضاء على الفقر ومن هنا تربطنى علاقه طيبة مع العالم المسلم من خلال العمل  معا فقد بدأنا العمل وكان النصيب الفرد فى ذلك الوقت حوالى 1000 دولار وعندما انتهيت من المشروع أصبح نصيب الفرد 10 آلاف دولار وبذلك تحولت حياتهم إلى الأفضل.

قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، إن محافظة المنيا تتنوع فيها الانشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة فى مجال الزراعة ومشروع تحسين سبل العيش من المشروعات المهمة التى استطاعت ان تغير من حياة النساء بالقرى إلى الأفضل.

 

الانشطة الاقتصادية الأمم المتحدة التضامن الاجتماعي الغذاء الصحي برنامج تكافل وكرامة لمنظمة الأغذية والزراعة

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