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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال استقباله مساعد وزيرة التخطيط

محافظ المنيا بعد الفوز بـ4 جوائز بمبادرة المشروعات الذكية: نسعى للمزيد

محافظ المنيا ومساعد
محافظ المنيا ومساعد وزيرة التخطيط

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس، السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، بمكتبه بالديوان العام، لبحث ومتابعة عدد من ملفات التعاون المشترك، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وأصحاب المشروعات الفائزة فى مسابقة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية للعام الماضى، وعدد من القائمين على جائزة التميز الحكومي.

 

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واستعرض محافظ المنيا خلال اللقاء أوجه التنمية المختلفة التي تشهدها المنيا من مشروعات قومية تتماشى مع خطة التنمية المستدامة.

وأكد أن المحافظة تولى الاهتمام بمبادرة المشروعات الخضراء معربا عن فخره بفوز المنيا بـ 4 مراكز فى مسابقة مشروعات المبادرة فى نسختها الثانية خلال العام الماضى، متمنيا حصد المزيد من الجوائز هذا العام.

وأضاف محافظ المنيا أن المحافظة تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجائزة مصر للتميز الحكومي وحرص الدولة المصرية على بث رُوح الريادة والتنافسية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه وجه السفير هشام بدر الشكر للمحافظ على التعاون الكبير في جائزة التميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية، مشيدا بما حققته المحافظة من تقدم فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعكس الابتكار والإبداع والتميز لدى أبناء المنيا ، مثمنا الدعم والمساندة من المحافظ لأصحاب المشروعات المتقدمة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، مشيرا إلى أن المبادرة رسالة للعالم تؤكد قدرة مصر بفكر أبنائها على المساهمة فى إيجاد حلول لمشكلة التغيرات المناخية.

وأكد السفير هشام بدر، أهمية المبادرة باعتبارها نموذجا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها فى مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار، موضحًا أن المبادرة شهدت تطورا ملحوظا في جودة المشروعات خلال الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.
 

2030 للتنمية المستدامة احتفالية قادرون باختلاف التخطيط والتنمية الاقتصادية الخدمات المقدمة للمواطنين تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مصر 2030 للتنمية المستدامة يرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية

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