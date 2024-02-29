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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبة جامعة المنيا تبهر الحضور في احتفالية قادرون باختلاف.. صور

احتفالية قادرون باختلاف
احتفالية قادرون باختلاف

أعرب الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عن سعادته بالتمثيل المُشرف للطالبة إنجي محمد، بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، وإحدى طالبات الجامعة من مُتحدي الإعاقة؛ لمشاركتها المُميزة، وتحدثها بطلاقة باللغة الإيطالية بصورة نالت بها إعجاب الحضور، خلال احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذوي الهمم تحت شعار «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة والتي أُقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

 

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وثَّمن رئيس الجامعة جهود قيادة  الدولة المصرية، وماتَبذله لصالح ابنائنا من ذوي الهمم؛ لتمكينهم ودمجهم في المجتمع وتذليل الصعوبات أمامهم، ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع بأفكارهم، وطموحاتهم وتنوع مواهبهم.

كما أكد، دور الجامعة ودعمها الشديد لأبنائها من ذوي الهمم، لافتاً إلى ان قسم اللغة الايطالية بالكلية ايضاً يضم معيدة من الابطال، والتي تحدت ظروف فقدها لبصرها، لتصبح أول معيدة من ذوي الهمم بالجامعة، مضيفاً بتيسير الجامعة كافة السُبل التي تسمح بممارسة الطلاب ذوي الهمم لحقوقهم والتمتع بكافة الأنشطة التي تُلبي رغباتهم وتصقل شخصيتهم.

وفي هذا السياق أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب (مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة) بجامعة المنيا، برعاية وتوجيهات من الدكتور عصام فرحات، بتوسيع قاعدة المشاركة لطلاب الجامعة من متحدي الإعاقة، مهرجاناً شاملاً للأنشطة تحت شعار « قادرون باختلاف ٣»  شارك فيه الطلاب من ذوي الهمم بمختلف كلياتهم.

يَضمُ المِهْرَجان الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من مارس، العديد من الأنشطة الرياضية التي تتنوع مابين كرة قدم حركي، تنس طاولة، ورفع أثقال، وشد حبل، وأنشطة اجتماعية في الأبحاث، والشطرنج، وكذا مسابقات ثقافية في القرآن الكريم، وندوات توعوية، ومسابقات فنية في العزف والغناء، مع تنظيم معرض يجمع اعمال الطلاب ذوي الهمم الفنية.

أشرف على تنظيم فعاليات المهرجان، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ود..يسري خلاف، مدير مركز متحدي الإعاقة، و د.سويسي رمضان، ورانيا حسانين الاخصائيون بالمركز.

الطالبة إنجي محمد احتفالية قادرون باختلاف
الطالبة إنجي محمد احتفالية قادرون باختلاف
الطالبة إنجي محمد احتفالية قادرون باختلاف
الطالبة إنجي محمد احتفالية قادرون باختلاف
احتفالية قادرون باختلاف الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركز المنارة للمؤتمرات الدولية وزارة الشباب

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