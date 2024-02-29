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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"الإقرارات الضريبية والخدمات الإلكترونية".. ندوة لتنمية مهارات العاملين بجامعة المنيا

ندوة تدريبية بجامعة
ندوة تدريبية بجامعة المنيا عن الاقرارات الضريبية

تُواصل جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة عقد الندوات التدريبية للعاملين بالوحدات الحسابية وإدارة الاستحقاقات والمزايا بالإدارة العامة للموارد البشرية "المركزية وبالكليات" ؛ لتنمية مهاراتهم في العمل لتحقيق أداء أفضل يتناسب مع التطورات التكنولوجيا الراهنة، وذلك بتنظيم ندوة تدريبية جديدة بعنوان "الإقرارات الضريبية والخدمات الإلكترونية"، والتي  تعاون في تنظيمها إدارة تنمية المواهب التابعة للإدارة العامة ومصلحة الضرائب المصرية.

حضر فعاليات الندوة، أشرف عيد مدير عام الموارد البشرية، ودكتور أمير طوبيا مدير إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة المنيا، وأحمد السيد نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب الضريبي، و وذلك بإشراف عام من الدكتور باسم محمود عبد الحكيم مدير أمين عام الجامعة.

 

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ناقش أشرف عطيفي عطاي مدير عام بمنطقة ضرائب المنيا، ومحاضر الندوة،  عددًا من المحاور الهامة شملت مواد قانون الإجراءات الضريبية 206 لسنة 2020 الخاصة بالإقرارات الضريبية، والعقوبات المترتبة على عدم تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، وكيفية عمل حساب على البوابة الإلكترونية للمصلحة، وكيفية الدخول إلى البوابة، وعمل الإقرارات الضريبية المميكنة  (للفرد، والشركات)، وبنود الإقرار وكيفية سداد الضريبة.

تنمية مهارات العاملين مصلحة الضرائب المصرية عصام فرحات رئيس الجامعة جامعة المنيا تنمية مهاراتهم الموارد البشرية الخدمات الإلكترونية الإقرارات الضريبية

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