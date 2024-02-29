الكشف على 850 حالة ضمن قافلة جامعة المنيا الطبية بقرية "شم القبلية"

نفذت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي قافلة طبية توعوية ضمن قوافل الجامعة التنموية المتكاملة لتقديم خدماتها لأهالي قرية شم القبلية التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لقرى المحافظة .

وأكد رئيس الجامعة، على أن فعاليات القافلة تأتي في إطار المشاركة الإيجابية والفعالة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وأشار إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأسفرت القافلة عن الكشف على 850 حالة مرضية في 13 تخصصًا طبيًا ما بين "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والمسالك البولية، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية، والجراحة العامة، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام، والروماتيزم والتأهيل"، إلى جانب صرف الأدوية للمرضي بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

كما قام فريق طلابي من كلية الصيدلة بالجامعة بإجراء مسحات نوعية للأمراض الغير السارية مثل "السكري، وارتفاع ضغط الدم" لأهالي القرية إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الخاصة بجهود "مكافحة التعاطي ومعالجة الإدمان".