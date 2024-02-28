عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنيا: تزويد وحدة الغسيل الكُلوى بـ 25 ماكينة جديدة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا عصام فرحات

أكد رئيس جامعة المنيا عصام فرحات على التزام الجامعة التام بتقديم مستشفياتها لخدمات صحية مُتميزة، ومُتكاملة وعالية الجودة للمجتمع المحلي والجامعي، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير مستوى راق يليق بالمواطنين، موضحا أنه تم تزويد وحدة الغسيل الكُلوى بمستشفى الكُلى والمسالك الجامعى بـ 25 ماكينة غسيل كُلوى جديدة من أجود ماكينات الغسيل، وذلك لتحسين الخدمة للمرضى المترددين على المستشفى، وتلقي أفضل خدمة علاجية لهم، من الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى حيث تعمل وحدات الغسيل المجهزة للتعامل الفورى مع استقبال أى حالات طارئة والتدخل السريع، مع توفير الاحتياجات الطبية اللازمة.


وأوضح رئيس الجامعة ،فى بيان اليوم الاربعاء، أن مجلس الجامعة وجه بتطوير المناهج الدراسية واللوائح، مع استحداث واقتراح برامج جديدة، ومواكبتها لتلبية متطلبات سوق العمل، ولتتماشى مع أحدث صيحات علوم الإنسانيات الرقمية تنفيًذا لتوجيهات الدولة وخُططها الإستراتيجية للتنمية، ورؤية الجامعة في الارتقاء المستمر بمستوى العملية التعليمية، والوصول إلى أحدث الطرق الحديثة في التعلم، لتخريج طالبًا مؤهلاً على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

وقال إنه تمت دراسة تفعيل وحدة الخريجين بالكليات، وإيجاد آليات فعالة لدورها الهام، لمتابعة كفاءة الخريجين، وتنمية وتطوير مهاراتهم مع استمرار عقد العديد من اللقاءات والدورات التدريبة لهم وتعزيز قنوات الاتصال مع مؤسسات سوق العمل، وإنشاء قاعدة بيانات تكشف ما يتطلبه، وفرص العمل المتاحة أمامهم، بالإضافة إلى إحداث التواصل الفعال والدائم بينهم وبين الجامعة، بما يُحقق أثره الإيجابي على سمعة الجامعة الأكاديمية، وتصنيفها العلمي. 

في سياق أخر، ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا حمدى مصطفى، لجنة القيادات التعليمية لاختيار الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 معلم من شباب المعلمين بالمحافظة، لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس، وسيتم اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنيا في المبادرة الرئاسية كما تم مقابلة المعلمين من شاغلي وظيفة وكيل مدرسة بالمدارس .

وقال وكيل الوزارة إن المقابلات تمت بحضور وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب إدريس سلطان، والدكتور على عبد السلام مدير عام التعليم العام وعدد من قيادات المديرية تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم وكتاب مجلس الوزراء رقم "3- 3170" بتاريخ 31-1-2024 بشأن مستجدات إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس . 

وأكد وكيل الوزارة، على دور المديرين الجدد في التوعية بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لتطوير التعليم، مشيرا إلى أهمية دور المديرين الجدد في توعية الطلاب بالقضايا الأساسية للدولة، والتي يأتي على رأسها تنمية الولاء والانتماء وممارسة الحقوق والمواطنة، فضلا عن الأمن المائي والبيئي والتغيرات المناخية، والتي يجب أن يكون المتقدمين على دراية كافية بها . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا بشأن إمام عاشور.. ما هو

ترشيحاتنا

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان.. كلمات قبل بداية الشهر الكريم

بـ 12 مليار دولار .. توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر

بعضها ارتفع والأخرى انخفضت| أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل

لأول مرة منذ 2021.. بيتكوين تتجاوز الـ 60 ألف دولار

"أبو مازن" يحذر من خطورة ما جاء في مبادئ اليوم التالي للحرب

خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

زواج خدعة وفستان دون بطانة.. أروى قاسم قصة بلوجر أثارت السوشيال ميديا

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ