رئيس جامعة المنيا: تزويد وحدة الغسيل الكُلوى بـ 25 ماكينة جديدة

أكد رئيس جامعة المنيا عصام فرحات على التزام الجامعة التام بتقديم مستشفياتها لخدمات صحية مُتميزة، ومُتكاملة وعالية الجودة للمجتمع المحلي والجامعي، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير مستوى راق يليق بالمواطنين، موضحا أنه تم تزويد وحدة الغسيل الكُلوى بمستشفى الكُلى والمسالك الجامعى بـ 25 ماكينة غسيل كُلوى جديدة من أجود ماكينات الغسيل، وذلك لتحسين الخدمة للمرضى المترددين على المستشفى، وتلقي أفضل خدمة علاجية لهم، من الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى حيث تعمل وحدات الغسيل المجهزة للتعامل الفورى مع استقبال أى حالات طارئة والتدخل السريع، مع توفير الاحتياجات الطبية اللازمة.



وأوضح رئيس الجامعة ،فى بيان اليوم الاربعاء، أن مجلس الجامعة وجه بتطوير المناهج الدراسية واللوائح، مع استحداث واقتراح برامج جديدة، ومواكبتها لتلبية متطلبات سوق العمل، ولتتماشى مع أحدث صيحات علوم الإنسانيات الرقمية تنفيًذا لتوجيهات الدولة وخُططها الإستراتيجية للتنمية، ورؤية الجامعة في الارتقاء المستمر بمستوى العملية التعليمية، والوصول إلى أحدث الطرق الحديثة في التعلم، لتخريج طالبًا مؤهلاً على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

وقال إنه تمت دراسة تفعيل وحدة الخريجين بالكليات، وإيجاد آليات فعالة لدورها الهام، لمتابعة كفاءة الخريجين، وتنمية وتطوير مهاراتهم مع استمرار عقد العديد من اللقاءات والدورات التدريبة لهم وتعزيز قنوات الاتصال مع مؤسسات سوق العمل، وإنشاء قاعدة بيانات تكشف ما يتطلبه، وفرص العمل المتاحة أمامهم، بالإضافة إلى إحداث التواصل الفعال والدائم بينهم وبين الجامعة، بما يُحقق أثره الإيجابي على سمعة الجامعة الأكاديمية، وتصنيفها العلمي.

في سياق أخر، ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا حمدى مصطفى، لجنة القيادات التعليمية لاختيار الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 معلم من شباب المعلمين بالمحافظة، لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس، وسيتم اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنيا في المبادرة الرئاسية كما تم مقابلة المعلمين من شاغلي وظيفة وكيل مدرسة بالمدارس .

وقال وكيل الوزارة إن المقابلات تمت بحضور وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب إدريس سلطان، والدكتور على عبد السلام مدير عام التعليم العام وعدد من قيادات المديرية تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم وكتاب مجلس الوزراء رقم "3- 3170" بتاريخ 31-1-2024 بشأن مستجدات إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس .

وأكد وكيل الوزارة، على دور المديرين الجدد في التوعية بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لتطوير التعليم، مشيرا إلى أهمية دور المديرين الجدد في توعية الطلاب بالقضايا الأساسية للدولة، والتي يأتي على رأسها تنمية الولاء والانتماء وممارسة الحقوق والمواطنة، فضلا عن الأمن المائي والبيئي والتغيرات المناخية، والتي يجب أن يكون المتقدمين على دراية كافية بها .