إزالة 51 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت 24 فبراير الجاري؛ للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 51 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ما يلي:

9 حالات تعد زراعة وبناء على أراضي أملاك الدولة.

38 حالة تعد على الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة.

4 حالات بناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني (مخالف للقانون 119) بعدد من مراكز المحافظة.

وجرت الإزالة الفورية للمخالفات حتى سطح الأرض، باستخدام معدات الوحدات المحلية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.