عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"بيطري المنيا": تحرير 46 محضراً وضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

حملات مستمرة على
حملات مستمرة على الأسواق

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها وذلك مع قرب حلول شهر رمضان، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين .

مجلس جامعة المنيا تزويد مستشفى الكُلى ب 25 وحدة غسيل

محافظ المنيا: معارض أهلاً رمضان في كافة المراكز وبأسعار مخفضة

قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت ٢٣ حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة على مدار شهر فبراير الجارى، أسفرت الحملات عن تحرير ٤٦ محضرا مخالفا، وضبط طن و ١٢٨ كجم ما بين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، انه تم استقبال وذبح ٤٩٨ رأس ماشية بالمجازر ، حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في ٣٨ مجزرا على مستوى المحافظة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المختصة ( الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة)، مؤكداً على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 

الحملات التفتيشية الرقابة التموينية الذبح خارج المجازر اللحوم والأسماك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بأسعار مخفضة غير صالحة للاستهلاك مباحث التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة المنيا تزويد مستشفى الكُلى ب 25 وحدة غسيل

ترشيحاتنا

"فلوس رأس الحكمة وصلت"| أول تعليق من السيسي عن الصفقة الكبرى.. ويعلن: “10 مليارات جنيه لذوي الإعاقة”

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

صحيفة عبرية تكشف عن صعوبات مفاوضات صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

استقرار أسعار الذهب عالميا وترقب لبيانات التضخم

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالسلام الوطني.. انتهاء احتفالية قادرون باختلاف ومغادرة الرئيس السيسي|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ