"بيطري المنيا": تحرير 46 محضراً وضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها وذلك مع قرب حلول شهر رمضان، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين .

قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت ٢٣ حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة على مدار شهر فبراير الجارى، أسفرت الحملات عن تحرير ٤٦ محضرا مخالفا، وضبط طن و ١٢٨ كجم ما بين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، انه تم استقبال وذبح ٤٩٨ رأس ماشية بالمجازر ، حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في ٣٨ مجزرا على مستوى المحافظة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المختصة ( الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة)، مؤكداً على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

