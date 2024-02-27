محافظ المنيا: معارض أهلاً رمضان في كافة المراكز وبأسعار مخفضة

خلال المجلس التنفيذي

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اتمام كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، جاء ذلك خلال ترؤسه المجلس التنفيذى بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والعميد محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

قدم المحافظ التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عزّ وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ناقش المحافظ كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر المعظم، موجها مديرية التموين بتوفير السلع التموينية لدى البدالين ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية ومد فترات عمل المخابز ومتابعة عملية الإنتاج وكذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز وتكثيف المتابعة على المستودعات ، والتأكد من جاهزية معارض " أهلاً رمضان " وتعزيزها بشكل دائم بالسلع الأساسية والسكر، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة موقف الأسعار بالأسواق والاشتراك بحملات تفتيشية مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع المعروضة، والتواصل المستمر على مدار الساعة بين غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لفحص شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف التموينى أولا بأول.

وفي قطاعى الصحة والطب البيطري، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات و مراكز طب الأسرة، والتأكد من جاهزية المجازر وذلك بجانب دورهما فى حملات الرقابة على المنشآت الغذائية .

كما وجه المحافظ قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بتشكيل فرق فنية للطوارئ وصيانة الأعطال والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكداً على إدارة المرور بتشكيل خطة مرورية تتضمن تكثيف الخدمات بالميادين والشوارع الرئيسية خاصة بأوقات الذروة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد لإقامة صلاة التراويح وتواجد الأئمة والدعاة المعتمدين وفقًا للضوابط التى حددتها الوزارة حيث أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص ٥٢٣ ساحة لصلاة التراويح طوال الشهر الفضيل و١٩٤ مسجدا للتهجد و٢٥٥ مسجدا للاعتكاف .

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ومصادرة المواد والأدوات ومعدات البناء واى تشوينات، والتنسيق مع مديرية الزراعة و حماية الأراضىومؤكدا استمرار حملات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة ٢٢ تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والأوقاف لتوفير المساعدات والمواد الغذائية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة فى التوزيع .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإشراف على معارض " أهلاً رمضان " والتأكد من توافر السلع وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى وخاصة بمحيط المساجد و مراجعة اعمدة الانارة بالشوارع ، والمرور على المواقف، إلى جانب تكثيف حملات الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والإشراف على ساحات صلاة التراويح بالتنسيق مع مديرية الأوقاف .

واستعرض المهندس هشام عباس مدير إدارة التخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

