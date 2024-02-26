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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولته بالمنطقه الصناعية

محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير وتجديد عدد من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال جولته بالمنطقه الصناعية

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، لبحث ودراسة المعوقات التي تواجه تلك المشروعات واستراتيجيات وآليات حلها ومتابعة المشروعات القائمة لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والمهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اولمهندسة نهى فتحي المدير التنفيذي لجهاز تنمية المنطقة الصناعية.

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وأكد محافظ المنيا، حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي، من خلال السعي نحو دعم وتطوير المنطقة الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وتابع المحافظ، خلال جولته بالمنطقة الصناعية، عدداً من المشروعات الخدمية بقطاع المياه والصرف الصحي، حيث تفقد أعمال تطوير محطة الصرف الرئيسية لخدمة المنطقة الصناعية والتي تضم 3 محطات رفع حيث تم توريد وتركيب 2 وحدة رفع 270 ل/ ث بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 وحدات رفع تعمل بطاقة 240 ل/ث.

كما شملت الجولة أيضاً زيارة محطة المياه الرئيسية حيث تم توريد وتركيب عدد 3 وحدات رفع بطاقة قدرها 250 ل/ ثانية ، إلى جانب إحلال وتجديد 3 وحدات 250 ل / ث، وتوريد وتركيب 5 طلمبات لعدد 5 آبار وإحلال وتجديد 5 آبار أخرى.

أسامة القاضي محافظ المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا

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