التفاصيل الكاملة لتعرض باخرة سياحية للشحوط بنيل مطاي شمال المنيا.. شاهد

ننشر في " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لتعرض باخرة سياحية على متنها 34 سائحا أجنبيا للشحوط بنهر النيل أمام مركز مطاي شمال المنيا اثناء قدومها من محافظة الأقصر في اتجاهها الي محافظة القاهرة.

وعلى الفور قامت الإنقاذ النهري والمسطحات المائية وأجهزة الرى بالدفع بقاطرة لسحب الباخرة وعودتها الي مسارها الطبيعي للابحار واستكمال رحلتها السياحيه.

فقد كشفت التقارير الأولوية للواقعه تعرض الباخرة السياحيه للشحوط نتيجة الخروج عن المجري الملاحي المحدد للسفن حيث ان منسوب المياه مرتفع ومناسب لسير الحركة الملاحة.

ومن جانبها تواصل قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية وأجهزة الرى والوحدة المحليه العمل لسحب الباخرة وعودتها الي مسارها الطبيعي للابحار من جديد واستكمال رحلتها السياحيه في اتجاهها لمحافظة القاهرة.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الاجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بشحوط باخرة سياحية وعلي متنها 34 سائحا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنيه والتنفيذيه وسيارات الإسعاف والحماية المدنية لمتابعة الموقف والاطمئنان علي السائحين والركاب .

وبالفحص تبين أن السفينة تنقل 34 سائحا أجنبيا، وتم الدفع بقاطرة لسحب الباخرة وعودتها الي مسارها الطبيعي للابحار.



شحوط باخرة سياحية في النيل

شحوط باخرة سياحية في النيل