المنيا .. قوات الإنقاذ النهري تدفع قاطرة لسحب باخرة نيلية تقل سائحين أجانب

قامت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية والأجهزة التنفيذية بالمنيا بالدفع بقاطرة لسحب باخرة سياحية على متنها 34 سائحا اجنبيا للشحوط بنهر النيل ولا تزال قوات الإنقاذ تواصل العمل لسحب الباخرة وعودتها الي مسارها الطبيعي للابحار.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بتعرض باخرة سياحية للشحوط بالقرب من احدي الجزر في نهر النيل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قوات الإنقاذ النهري ورجال المسطحات والعائمات وعدد من الأجهزة التنفيذية لمكان للشحوط.

وبالفحص تبين أن السفينة تنقل 34 سائحا أجنبيا، وتم الدفع بقاطرة لسحب الباخرة وعودتها الي مسارها الطبيعي للابحار.