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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية نجم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قافله طبية مجانية
قافله طبية مجانية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا، الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية نجم بمركز مطاي شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 26 و27 فبراير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن" بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وقال إن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

 

الخدمات الطبية الخدمات العلاجية الرعاية الصحية القرى الاكثر احتياجا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

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