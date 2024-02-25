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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: إزالة 67 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة التى بدأت الأمس ٢٤ فبراير الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٦٧ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها حالة بناء علي أرض أملاك دولة بمركز سمالوط، وحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بمركز المنيا، و٦٥ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

إزالة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة البناء المخالف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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