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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يضبط 74 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط  ٧٤ مخالفة تموينية خلال اليومين الماضيين فى حملات تفتيشية ورقابية على المخابز  البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح تقرير  مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٦٦ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف - عدم وجود سجلات )، و ٨ مخالفات في مجال متابعة الأسواق والمواد البترولية منها (عدم الإعلان عن الأسعار- غش تجارى - عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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