بدء التحقيق في العثور علي جثة شخص بجوار مقابر الشيخ سيد بالمنيا

بدأت جهات التحقيق بمركز سمالوط شمال المنيا التحقيق في واقعة لغز عثور الأهالي علي جثة شخص في العقد الخامس من عمره ملقاه بجوار المقابر بقرية الشيخ سيد بمركز سمالوط في ظروف غامضة وتم نقله الي مشرحة المستشفي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاه بعد العرض علي الطبيب الشرعي.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن العثور علي جثة شخص داخل مقابر الشيخ سيد بسمالوط دون إصابات ظاهرية بالجسم وتم نقلة الي المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف علي الفور الي مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 42 عاما مقيم بمركز سمالوط ولا توجد أي إصابات ظاهرية علي الجثة بعد عثور الأهالي عليها وتم نقلة الي اامستشفي العام للعرض علي الطبيب الشرعي لكشف لغز الواقعة وأعداد تقرير طبي لتحديد أسباب الوفاه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.