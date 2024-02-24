مصرع شخص إثر اشتعال النيران في سيارته بملوي المنيا

لقى شخص مصرعه إثر اندلاع نيران داخل سيارته بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا وتم نقله إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع النيران داخل سيارة بمركز ملوي وأسفر الحادث عن وفاة شخص تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة وتبين مصرع ا. ز. ع في العقد الخامس من عمره مقيم بمركز ملوي عقب اشتعال النيران بالسيارة وإصابتة بحروق أدت إلى وفاته تم نقله إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية مباشرة التحقيق.

