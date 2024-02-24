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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص إثر اشتعال النيران في سيارته بملوي المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه إثر اندلاع نيران داخل سيارته بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا وتم نقله إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع النيران داخل سيارة بمركز ملوي وأسفر الحادث عن وفاة شخص تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة وتبين مصرع ا. ز. ع في العقد الخامس من عمره مقيم بمركز ملوي عقب اشتعال النيران بالسيارة وإصابتة بحروق أدت إلى وفاته تم نقله إلى مشرحة المستشفى  للعرض على الطبيب الشرعي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية مباشرة التحقيق. 
 

ملوي المنيا النيابة الأجهزة الأمنية بالمنيا

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