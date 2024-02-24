الكشف الطبى على 1672 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية هور بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية بقرية هور بمركز ملوى خلال يومي 20 و 21 من فبراير الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1672 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 306 حالات جراحة و 353 حالة أطفال و 389باطنة و71 نساء، و 115 أسنان، و 178 جلدية، و 213 أنف وأذن، و 47 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 179 تحليلا متنوعا و 9 حالات موجات صوتية و 8 حالات أشعة عادية، و97 كشف مبكر للضغط والسكر، 18حالة خلع أسنان ، وتحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ،بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 156 مترددا.