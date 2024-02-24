عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبى على 1672 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية هور بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

 

تموين المنيا يضبط 74 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

المنيا.. إعداد وتأهيل الشباب والمرأة لتولى المواقع الحيوية والمناصب القيادية

 

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية بقرية هور بمركز ملوى خلال يومي 20 و 21 من فبراير الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1672 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 306 حالات جراحة و 353 حالة أطفال و 389باطنة و71 نساء، و 115 أسنان، و 178  جلدية، و  213 أنف وأذن، و 47 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 179 تحليلا متنوعا و 9 حالات موجات صوتية و 8 حالات أشعة عادية، و97 كشف مبكر للضغط والسكر، 18حالة خلع أسنان ، وتحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ،بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ  156 مترددا.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة توقيع الكشف الطبى قافلة طبية مجانية مديرية الصحة الخدمات الطبية المجانية القرى الاكثر احتياجا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ترشيحاتنا

أسبوع الكوارث.. انفجار شمسي يهدد الأرض لأول مرة منذ أعوام

6 مناطق من بينها القاهرة.. الأرصاد تُعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

كيا بيكانتو 2011 أوتوماتيك "فبريكا بالكامل" وبهذا السعر

بمناسبة الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا.. السفير الروسي لدى مصر يوجه رسالة للمصريين

رئيسة القومي للمرأة تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

شبهات سرقة واحتيال..البنتاجون يفتح عشرات التحقيقات بشأن المساعدات لأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

Watch it تطرح بوسترات إضافية لـ مسلسل الحشاشين

بعد أول مشاركة له.. ماذا قدم المهاجم الفلسطيني مع القلعة الحمراء؟

بريطانية تنجب طفلها السادس في موقف سيارات.. وهذا ما حدث| صور

فيديو

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ