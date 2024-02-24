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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء انطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وفق الجدول الزمني،  اعتبارًا من اليوم  وحتى ١٥ مارس المقبل، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، و الجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة٢٢ مشددا على المتابعة  المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفورى معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

يذكر أن المرحلة الأولى للموجة ٢٢ بدأت ٢٧ يناير الماضى و انتهت ١٦ فبراير الجارى.
 

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