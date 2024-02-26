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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خدمات مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى 5 مراكز بالمنيا

انطلاق حملة من حقك
انطلاق حملة من حقك تنظمي

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ضمن الحملة التنشيطية (حقك تنظمى) للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز وقرى المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعى لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على معدلات التنمية .

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وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الحملة بدأت السبت 24 فبراير الجارى و مستمرة فى 5 مراكز المنيا، العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوى.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير  إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن الحملة تتضمن إجراء الكشف الطبى وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من الحملة انطلقت يوم الأحد الموافق 18 فبراير الجارى فى 4 مراكز بنى مزار ومطاى وسمالوط وديرمواس. 

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