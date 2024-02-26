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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال فاعلية المركز الوطني للابتكار وريادة الاعمال

رئيس جامعة المنيا: التوجه نحو الإبداع أقصر الطرق لتحقيق التنمية الاقتصادية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا خلال الفاعلية

استضافت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة احدى فعاليات جولات تكني "Techne Drifts " والتي تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا واكتشاف المواهب والأفكار وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار، وذلك بتنظيم من المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي لإطلاق دوري ريادة الأعمال وتقديم منح لمشروعات وتعزيز نمو الشركات الناشئة، وتقديم حاضنات أعمال لطلاب السنوات النهائية وخريجي الجامعة.

شهدت الفعالية حضور  رئيس الجامعة والدكتورة إيمان الشريف مدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، ومنسقي المركز، وأعضاء وسفراء تكني، من شركات في مجالات ريادة الأعمال، والموارد البشرية والتدريب على الأعمال، ونماذج من ممثلي الشركات المصرية الناشئة، ورجال أعمال لعرض تجاربهم الناجحة لطلاب الجامعة بكلياتها المختلفة.

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وقال الدكتور عصام فرحات أن الجامعة تُولى اهتمامًا شديدًا بالمبتكرين ورواد الأعمال من طلاب الجامعة وخريجيها، وتعمل على تيسير الطرق أمام الجميع، وذلك من خلال إعادة تنشيط المركز الوطني للابتكار وريادة الاعمال بالجامعة للقيام بدوره في المساهمة في تحقيق مواصفات الخريج المُبتكر الذي يستطيع المنافسة في ظل الثورة التكنولوجية القائمة على الابتكار، ومسايرة توجهات قيادة الدولة المصرية واهتمامها الشديد في التركيز على المبتكرين ورواد الأعمال وكذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي  التي تسعى إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال تطوير بيئة مُبتكرة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور "فرحات" بتقديم الجامعة لكافة الدعم للطلاب من أجل نشر وتبني واحتضان الأفكار المبتكرة الرائدة، بما يُحقق المصلحة لهم وللوطن، كما حثهم على الاجتهاد والتميز، وخلق الأفكار الريادية الابتكارية والعمل في هذا المجال الذي لم يعد خيارًا بل أمرًا واقعًا لابد من الوصول إليه لتلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأشارت الدكتورة إيمان الشريف ان المركز سيقوم بخدمة كافة الشرائح على مستوى الجامعة والمجتمع المدني حيث يستهدف إقليم شمال الصعيد، خاصة بعد تدشين تحالف إقليم شمال الصعيد الذي انطلق من الجامعة  ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي.

لافتةً إلى أن المركز سيقوم بتنظيم واستضافة العديد من الفعاليات خلال الفترات القادمة، ويقدم مجموعة من الأنشطة والدورات لحاضنات الأعمال، مع تقديمه للدعم الفني، لتسويق أفكار الطلاب لمجتمعات الصناعة وسوق العمل، كما سيوفر السبيل القانوني الذي يحفظ أفكار الطلاب الابتكارية.  

وشملت الفعالية، تقسيم المحتويات التي قُدمت للطلاب بالتعاون مع الجهات المشاركة وتكني، لمحادثات و محاضرات مُلهمة، وورش عمل تفاعلية في مجالات مختلفة، ومهارات العلاقات والقيادة، ومسابقة ومناقشات لتعزيز المعرفة وتبادل الخبرات بين أفراد مجتمع الأعمال في مصر، والشركات، ومسرعات الأعمال.

 

أكاديمية البحث العلمي الإبداع والابتكار الهيئة القومية لضمان جودة الشركات المصرية الناشئة المركز الوطني رئيس جامعة المنيا مدير المركز الوطني

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