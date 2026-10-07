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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«هذه مجرد البداية».. كيف رد أرتيتا على تجديد عقده مع أرسنال حتى 2030؟

أرتيتا
أرتيتا
محمود أحمد

لم يكن تجديد عقد ميكيل أرتيتا مع أرسنال مجرد خطوة إدارية للحفاظ على المدير الفني وإنما جاء ليؤكد أن النادي اللندني اختار الاستمرار في مشروعه طويل الأمد بعدما منح المدرب الإسباني عقدًا جديدًا يمتد حتى نهاية عام 2030 في رسالة واضحة بشأن الثقة الكاملة في رؤيته وقدرته على قيادة الفريق خلال السنوات المقبلة.

وأعلن أرسنال استمرار أرتيتا على رأس القيادة الفنية بعقد طويل الأمد ليغلق النادي الباب أمام أي تكهنات بشأن مستقبل المدرب ويمنحه الاستقرار المطلوب لمواصلة العمل على بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا.

يأتي القرار في وقت أصبح فيه أرتيتا أحد أهم أركان مشروع أرسنال بعدما تحول من مدرب يسعى لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح إلى قائد لمشروع يستهدف إعادة الجانرز إلى مكانتهم بين كبار الكرة الإنجليزية والأوروبية.

2030.. أرسنال يختار الاستقرار بدلًا من المغامرة

اختيار أرسنال تمديد عقد أرتيتا حتى 2030 يحمل دلالة أكبر من مجرد استمرار تعاقدي خاصة أن النادي لم يكتف بمنح مدربه عقدًا قصير المدى قابلًا لإعادة التقييم وإنما وضع أمامه مساحة زمنية طويلة لمواصلة بناء الفريق وتحقيق الأهداف الكبرى.

ويعكس العقد الجديد رغبة إدارة النادي في الحفاظ على الاستقرار الفني وعدم الدخول في دوامة تغيير المدربين مع كل موسم أو نتيجة سلبية خصوصًا بعدما أصبح أرتيتا جزءًا أساسيًا من هوية الفريق داخل الملعب وخارجه.

ويحظى المدرب الإسباني بثقة إدارة النادي وعلى رأسها ستان وجوش وهو ما ظهر بوضوح في تصريحات أرتيتا عقب توقيع العقد الجديد عندما أكد شعوره بالفخر والامتنان للدعم الذي حصل عليه خلال الفترة الماضية.

أرتيتا: هذه مجرد بداية

وعبر أرتيتا عن سعادته الكبيرة بالاستمرار مع أرسنال مؤكدًا أن تمديد عقده يمثل شرفًا بالنسبة له وأنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع المجموعة التي وصفها بالاستثنائية.

وقال المدرب الإسباني إن أرسنال نجح خلال السنوات الماضية في بناء رابط خاص بين النادي والأشخاص العاملين داخله إلى جانب صناعة ذكريات ستظل حاضرة لفترة طويلة لكنه يرى أن الجزء الأكثر إثارة لم يبدأ بعد.

وتحمل كلمات أرتيتا رسالة واضحة بأن المدرب لا ينظر إلى العقد الجديد باعتباره مكافأة على ما تحقق وإنما يعتبره نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق أهداف أكبر.

من إعادة البناء إلى البحث عن القمة

ومنذ توليه المسؤولية عمل أرتيتا على إعادة تشكيل شخصية أرسنال سواء من الناحية الفنية أو على مستوى عقلية اللاعبين بالتزامن مع تغييرات كبيرة في قائمة الفريق وطريقة العمل داخل النادي.

وبمرور الوقت أصبح أرسنال أكثر قدرة على المنافسة في البطولات المحلية ونجح الفريق في استعادة حضوره ضمن دائرة المنافسة على الألقاب وهو ما عزز قناعة الإدارة بأن الاستمرار مع المدرب الإسباني هو الخيار الأكثر منطقية للمشروع.

لكن العقد الجديد يضع أرتيتا أمام مسؤولية أكبر أيضًا فالثقة الممتدة حتى 2030 تعني أن سقف التوقعات سيرتفع بصورة كبيرة ولن يكون الوصول إلى المنافسة كافيًا وحده بعدما أصبح أرسنال مطالبًا بتحويل تطوره إلى ألقاب وإنجازات.

رسالة إلى غرفة الملابس قبل المنافسين

تجديد عقد أرتيتا يحمل أيضًا رسالة مهمة إلى لاعبي أرسنال مفادها أن الإدارة لا تريد تغيير الاتجاه وأن المشروع الفني سيستمر تحت قيادة المدرب الإسباني.

وهذا النوع من الاستقرار قد يمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للعمل على المدى الطويل خصوصًا في ظل حاجة الفريق إلى الحفاظ على عناصره الأساسية وتدعيم القائمة بعناصر جديدة تتناسب مع أفكار المدرب.

كما أن استمرار أرتيتا حتى 2030 يمكن أن يكون عامل جذب للاعبين الذين يرغبون في الانضمام إلى مشروع واضح المعالم بدلًا من اللعب تحت قيادة مدرب قد يكون مستقبله غامضًا بعد موسم واحد أو اثنين.

أرتيتا: فخور بقيادة أرسنال

أرتيتا لم يخفِ حجم ارتباطه بالنادي مؤكدًا أن قيادة أرسنال خلال هذه المرحلة تمثل مصدر فخر كبير له ولعائلته خاصة مع المكانة التاريخية التي يتمتع بها النادي.

وأكد المدرب الإسباني شعوره بحب واحترام جماهير أرسنال مشددًا على أن العلاقة مع المشجعين تمثل جزءًا أساسيًا من تجربته داخل النادي.

وتكشف هذه التصريحات أن العقد الجديد لا يتعلق فقط ببنود مالية أو مدة زمنية وإنما يعكس العلاقة التي تشكلت بين أرتيتا والنادي وجماهيره خلال السنوات الماضية.

140 عامًا من التاريخ.. ومشروع يمتد إلى 2030

وأشار أرتيتا إلى شعوره بالفخر لقيادة أرسنال خلال فترة وصفها بالمميزة في تاريخ النادي الممتد لـ140 عامًا وهي إشارة تعكس حجم المسؤولية التي يشعر بها المدرب الإسباني.

فالعمل في نادٍ بحجم أرسنال لا يرتبط فقط بتحقيق نتائج آنية وإنما بمحاولة بناء فريق قادر على الاستمرار في المنافسة والحفاظ على مكانته لسنوات طويلة.

ومن هنا تأتي أهمية عقد 2030 الذي يمنح أرتيتا والإدارة فرصة للعمل على مشروع يمتد لعدة مواسم بدلًا من التفكير في حلول قصيرة الأجل.

ميكيل أرتيتا أرتيتا أرسنال الكرة الإنجليزية ستان وجوش

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