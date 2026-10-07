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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. آرسنال يجدد عقد ميكل أرتيتا حتى 2030

أرتيتا
أرتيتا
إسراء أشرف

حسم نادي آرسنال الإنجليزي مستقبل مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، بعدما أعلن رسميًا اليوم الأربعاء تمديد عقده مع الفريق حتى يونيو 2030.

وجاء قرار إدارة آرسنال في ظل النجاحات التي حققها أرتيتا خلال السنوات الماضية، والتي وصلت إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، ليقود الفريق إلى استعادة اللقب بعد غياب استمر 22 عامًا.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن أرتيتا أصبح سابع مدرب في تاريخ آرسنال يقود الفريق للتتويج بلقب الدوري، كما ساهم في حصد النادي للبطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

ومنذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2019، خاض أرتيتا 361 مباراة مع آرسنال بمختلف المسابقات، وحقق الفريق تحت قيادته نسبة انتصارات بلغت 62.05%، وهي الأعلى لمدرب متفرغ في تاريخ النادي.

وعبر أرتيتا عن سعادته بمواصلة مشواره مع آرسنال، مؤكدًا أن علاقته بالنادي تمثل شيئًا استثنائيًا بالنسبة له ولعائلته.

وقال المدرب الإسباني: "إنه لشرف كبير أن ألتزم بمستقبلي مع النادي وأن أواصل العمل مع أشخاص استثنائيين يريدون الأفضل لآرسنال. هذا النادي فريد من نوعه، بشخصيته والطريقة التي يجعلك تشعر بها، وأنا أشعر بفخر كبير لاستمرار رحلتنا معًا".

وأضاف: "لقد بنينا بالفعل علاقة خاصة وخلقنا ذكريات ستظل خالدة مدى الحياة، والأكثر إثارة أن هذا مجرد بداية لما يمكننا تحقيقه معًا".

وتابع: "أنا ممتن للغاية لستان وجوش على ثقتهما ودعمهما، وأشعر بالفخر لقيادة هذا النادي خلال واحدة من أكثر الفترات الخاصة في تاريخه الممتد لـ140 عامًا".

وفي إطار الاستقرار الفني، أعلن آرسنال أيضًا تجديد عقود أعضاء الجهاز المعاون لأرتيتا، لتتزامن مدة عقودهم الجديدة مع عقد المدير الفني.

ويأتي التجديد ليؤكد استمرار مشروع أرتيتا مع آرسنال، بعدما أصبح المدرب الإسباني صاحب أفضل نسبة انتصارات بين المدربين المتفرغين في تاريخ النادي.

ميكل أرتيتا أرتيتا آرسنال آرسنال يجدد عقد أرتيتا آرتيتا

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