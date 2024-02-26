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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يضبط 156 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 156 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات _اختراق ماكينة مخبز)، و 34 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية - ذبح خارج المجازر _ منتجات منتهية الصلاحية)، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير مخالفتين (بوتاجاز) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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