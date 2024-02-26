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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم 8 سودانيين في انقلاب أتوبيس بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 أشخاص آخرين من بينهم 8 سودانيين ومصري إثر تعرضهم لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا.

 تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى وتم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب أتوبيس رحلات قادم من محافظة اسوان متجهًا إلى القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

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علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي، إلى موقع الحادث تبين وفاة الطيب. ا. ا 20 سنة، وإصابة 9 آخرين وهم عز الدين. م 13 سنة وريتاد. م 12 سنة وأمينة. ا. ا 13 سنة ومحمد. ع. أ 57 سنة وعوض. ا. ع 16 سنة وسالمه. ا. ط 40 سنة ومناهل. ا. ا 48 سنة وإسراء. رح. ع 21 سنة، مقيمين جميعا بدولة السودان بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم  .

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى وتم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة

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