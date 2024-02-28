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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فتح منافذ جديدة ومعارض أهلا رمضان وطرح مواد غذائية مدعمة بالمنيا

منافذ أهلا رمضان
منافذ أهلا رمضان

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية و إقامة معارض "أهلا رمضان" على مستوى مراكز المحافظة بتخفيضات تصل إلى 30 %، إلى جانب زيادة منافذ عرض وبيع السلع الغذائية تلبية لاحتياجات المواطنين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم أمام التوسع في فتح هذه المنافذ لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة والوصول بالسلع المدعمة إلى المناطق الأكثر احتياجا وخاصة القرى.

 

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وفي هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز( أبوقرقاص - ملوى- سمالوط)، إقامة معارض "أهلا رمضان" واستمرار العمل بمنافذ السلع الغذائية ، حيث تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمركز أبوقرقاص لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% .

وفى مركز ملوى تم توزيع   12 ألف شنطة ، منها 9 آلاف شنطة سلع غذائية في المدينة بسعر 100 جنيه تحتوى على (سكر - أرز - مكرونة - شاى)، و 3000 شنطة بنطاق قرى مركز ملوى، وفى مركز سمالوط، تواصل منافذ بيع السلع الغذائية والمحلات والأسواق التجارية، حيث تم توزيع 100 ألف شنطة غذائية بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا بحى شمال مدينة سمالوط، مع توفير لحوم حمراء بسعر 280 جنيه للكيلو  .

وفي مركز المنيا ، تم توزيع  15 ألف شنطة سلع غذائية مخفضة داخل نطاق حي غرب مدينة المنيا وقري دمشير ونزلة حسين و بنى أحمد الغربية وصفط الخمار، و 1000 شنطة بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس، كما تواصل مراكز مطاى والعدوة ومغاغة وبنى مزار توفير شنط مواد غذائية بأسعار مخفضة بمنافذ بيع المواد الغذائية و معارض أهلا رمضان" ، وإتاحة الشنط المدعمة بسعر 100 جنية بقرى المراكز.

 

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