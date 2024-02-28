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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبى على  1250 حالة بقافلة مجانية بقرية نجم  بمركز مطاي بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، توقيع الكشف على  1250 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية نجم التابعة لمجلس قروى حلوة بمركز مطاى، على مدار يومى 26 و27 فبراير الجاري ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 وأكد القاضي مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة فى مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 208 حالات جراحة، 260 حالة باطنة، 412 حالة أطفال، 38 حالة أسنان، 77 حالة نساء،  48 حالة تنظيم الأسرة، 128 حالة جلدية، 79 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 209 تحاليل متنوعة و8 حالات موجات صوتية و4 حالات أشعة سينية و117 كشفا مبكرا للضغط والسكر وحالتى خلع أسنان وتحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ 115 مترددا، من خلال 9 عيادات متنقلة.

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