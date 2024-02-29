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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز لمشروعات حياة كريمة

محافظ المنيا
محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب انجازها و مطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

 

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جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

شدد المحافظ خلال الاجتماع ، على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة لدفع وتيرة العمل، حيث استعرض المحافظ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعا لخدمة 3 مليون مواطن من أهالى 192 قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و 500 ألف مواطن.

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