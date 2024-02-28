إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة في المنيا

أصيب عاملين بإصابات بالغة إثر تعرضهما لحادث سقوط من أعلى سقالة في أثناء عملهما بإحدى المباني بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط شابين من أعلى سقالة في أثناء عملهما بإحدى المباني الكائنة بمدينة المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية، وتبين إصابة “كريم. ع” 20 سنة، و"آدهم. ا" 20 سنة مقيمان بمدينة المنيا بإصابات خطيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم وهم في حالة حرجة.

وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.