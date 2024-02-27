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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بإجمالي 173 مشروعاً.. محافظة المنيا الأولى فى تمويل المشروعات من قروض التنمية المحلية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية للسنة الثامنة على التوالي فى عدد المشروعات التى مولها صندوق التنمية المحلية.

 وذلك بتنفيذ ١٧٣ مشروعاً باستثمارات قدرها حوالي ٣ ملايين جنيه، منذ بدء العام المالى الحالي في يوليو ٢٠٢٣ وحتى شهر فبراير الحالى.

محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير وتجديد عدد من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق

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يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وسد احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى في جميع محافظات الجمهورية بما يحقق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠ .

أكد المحافظ أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات تدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، و تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ورفع مستوى المعيشة لأبناء القرى ،من خلال التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي، لافتاً إلى أن المشروعات التى يمولها الصندوق تتنوع ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشاد المحافظ بجهود صندوق التنمية المحلية في دعم كافة الأنشطة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب والسيدات المعيلات بالريف المصرى، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ، فضلاً عن التنسيق مع منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة لمساعدة الحاصلين على قروض من الصندوق فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم .

وأضاف المحافظ أن الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية يتطلب استيفاء كافة الشروط والتي تتضمن أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين إليها وفقا لبطاقة الرقم القومى، مع سريان بطاقة الرقم القومى لطالب القرض والضامن، و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، ألا يقل سن المتقدم لطالب القرض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 55 عاما، و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع .

 

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