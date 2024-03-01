التفاصيل الكاملة لزيارة مدير الفاو ووزيرة التضامن لمشروعات تحسين سبل العيش بقرى المنيا

ننشر التفاصيل الكاملة في"صدى البلد" لزيارة وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " برئاسة شو دنيو المدير العام للمنظمة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والوفد المرافق لها لقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتفقد عدد من مشروعات التنمية الريفية تحت مظلة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية الذى تنفذه المنظمة مع الجهات المانحة فى قرى مبادرة " حياة كريمة " بالمحافظة .

هنأ المحافظ - خلال كلمته - شو دنيو على انتخابه لولاية ثانية للمنظمة منذ يوليو الماضى لاستكمال مسيرة المبادرات فى تحويل النظم الزراعية والغذائية لتكون أكثر كفاءة و قدرة على تحقيق أهداف الاستدامة.

مشيدا بما حققه مشروع تحسين سبل العيش و الغذاء المنفذ فى ١٠ قرى ب ٤ مراكز أبوقرقاص، ملوى، مغاغة، العدوة للمساهمة فى تحسين الأمن الغذائى وسبل العيش للنساء الريفيات على اختلاف فئاتهم العمرية و الاجتماعية و الاقتصادية وذلك داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا .

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتوافق مع استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر وتحسين الأمن الغذائى وتنشيط الاقتصاد المحلى من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا، لافتا أن إدارة التنمية بالمحافظة و الإدارات التابعة لها بالمراكز تقدم قروضا بفوائد بسيطة لتنمية تلك المشروعات والمساعدة فى زيادة التمكين الاقتصادى للسيدات المعيلات .

وخلال اللقاء قدم شو دنيو المدير العام للمنظمة الدعم للمزارعين بالموارد اللازمة لاستكمال مشاريعهم، وتقديم دعم مادى، إلى جانب التوسع فى المشروع وزيادة الدعم ليشمل قرى جديدة فى المحافظة تنضم إلى المشروع .

وأكدت الدكتورة نيفين القباج أن المنيا تمتلك موارد كبيرة زراعية وصناعية و تجارية مما يستوجب العمل على جودة الحياة بها و خلق تنمية مجتمعية تعتمد على العمل و الإنتاج، مثمنة دور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فى تقديم الدعم اللازم لأبناء المحافظة حيث تم اختيار المنيا لتنفيذ المشروع باعتبارها محافظة زراعية فى المقام الأول، مشيرة أن هذا المشروع الرائد يهدف ايجاد فرص عمل للسيدات خاصة فى المناطق الريفية و المساهمة فى عجلة الإنتاج واستحداث سبل تكنولوجية لتعزيز المنتج الزراعى .

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى تخصيص ٢٠ مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة و الجماعية منها ١٠ ملايين جنيه للأفراد من رجال وسيدات و١٠ ملايين جنيه للسيدات المعيلات، فضلا عن إنشاء مصنعين احدهما للملابس و الآخر للصلصة يتم تمويله من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب التكفل بسداد المصروفات الدراسية المتأخرة للطلبة بالمدارس والجامعات بعد حصرها والمساهمة مع المحافظة فى دعم وتقديم افطار فى شهر رمضان بقيمة ٢ مليون جنيه لخدمة أهالى المنيا بالإضافة إلى مساعدة ذوى الإعاقة فى الحصول على بطاقات خدمات متكاملة .

استعدادا لشهر رمضان المعظم