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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الطالبتين الفائزتين بالمركزين الأول والثانى فى مسابقة القرآن الكريم

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الطالبتين الفائزتين من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية هذا العام فى مسابقة القران الكريم التى نظمتها وزارة التربية والتعليم حيث فازت بالمركز الأول الطالبة نجلاء محمود عبد الله بمدرسة المشير عبد الحكيم عامر الثانويه بسمالوط فى المستوى الأول القران الكريم بالكامل.

 

 

كما فازت بالمركز الثاني الطالبة نورهان محمد خلف بمدرسة دمشير الثانويه فى المستوى الثانى ٢٠ جزءا .

قدم المحافظ الشكر لأسرة الطالبتين لرعايتهما والاهتمام بهما ومساعدتهما في حفظ كتاب الله عز وجل وجعلهما مثالا يحتذى به بين اقرانهما مقدما التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا ومؤكدا على دور المدرسة فى تعزيز القيم الإسلامية وتحفيز الشباب على حفظ القرآن والعمل بمحكم آياته وغرس تعاليمه الداعية إلى السلام و المحبة واحترام الآخر ونبذ العنف والتطرف .
 

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