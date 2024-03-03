رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة يكشف إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل

كشف السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، عن أخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيكون له موقف تجاه ما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الخطوة المقبلة بمجلس الأمن على ما يحدث في غزة، هي أنه قد يلجأ لفرض عقوبة على إسرائيل.

وتابع السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن معنى وضع البيان الذي أعدت صيغته الجزائر أمام مجلس الأمن حول مذبحة الطحين في غزة تحت «الإجراء الصامت»، هو تعبير تقني مستخدم في الأمم المتحدة مرتبط باعتماد الوثائق بالتمرير وليس الاعتماد أثناء جلسة رسمية.

وأكمل أن الجزائر قدمت البيان خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت يوم الخميس الماضي، بعد مجزرة دوار النابلسي في غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة أكثر من 750 أخرين.