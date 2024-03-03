الزراعة: الدولة نفذت إستراتيجية قوية للحفاظ على الأمن الغذائي القومي.. فيديو

علق الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، على استقبال الرئيس السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو..





وقال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن منظمة الفاو تسهم في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر.

وأضاف أن رئيس منظمة الفاو يقدر دور مصر في تنفيذ المشروعات الزراعية.. و مدير المنظمة ينظر لمصر نظرة جيدة باعتبارها دولة «تنحت في الصخر»، مقدرا دور مصر في تنفيذ مشروعات الزراعة، موضحا أنه رغم ارتفاع أسعار الحبوب عالميا إلا أن الدولة المصرية لم تتأثر.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على توفير الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم إضافة رقعة زراعية من خلال إضافة 2.5 مليون فدان.

واسترسل الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة،: “2 مليون فدان انتجوا أكثر من 30 مليون طن سلع غذائية وتم تصديرها”.

