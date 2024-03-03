إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بالزرقا

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مرحلتها الثانية مطلع الاسبوع الماضى ،حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة ٨ حالات تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامةلتطوير وحماية نهر النيل، بمركز الزرقا على مساحة ١٣١٢٣متر مربع..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى ، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى..

هذا ويشار إلى أن الموجة ال٢٢ فى مرحلتها الثانية قد أسفرت حتى الآن عن إزالة ١١٤حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٨٥٦٢ متر مربع ..