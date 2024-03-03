عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بالزرقا

ازاله تعديات
ازاله تعديات

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مرحلتها الثانية مطلع الاسبوع الماضى ،حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة ٨ حالات تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامةلتطوير وحماية نهر النيل،  بمركز الزرقا على مساحة ١٣١٢٣متر مربع..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة،  مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى ، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى..

هذا ويشار إلى أن الموجة ال٢٢ فى مرحلتها الثانية قد أسفرت حتى الآن عن إزالة ١١٤حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٨٥٦٢ متر مربع ..

محافظ دمياط: تولي السيدات مناصب حكومية فرصة جيدة لتدريبهن بمجالات العمل المحلي

دمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة الأسبوع الماضي التعديات على أملاك الدولة الجهات المعنية الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية والمركز التكنولوجي

ترشيحاتنا

إعلام بريطاني: منع بن جفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسة

الفلسطيني صاحب الأرض.. بشار الأسد يفتح النار على إسرائيل

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإبقاء المعابر مفتوحة في غزة

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

بشرى سارة لمزارعي القمح بشأن سعر الأردب.. فيديو

الزراعة: الدولة نفذت إستراتيجية قوية للحفاظ على الأمن الغذائي القومي.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء مواجهة الزمالك وسوار| عقوبات بالجملة في انتظار الفريق الغيني.. تعرف عليها؟

محمد فؤاد وإيهاب توفيق وعلي الحجار في عزاء حلمي بكر |شاهد

الحزن يسيطر على إيهاب توفيق ومحمد فؤاد في عزاء حلمي بكر.. صور

ببنطال غريب.. رضوى الشربيني تثير ضجة بملابسها| شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ