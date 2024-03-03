أنا نادر.. تعليق مثير من كهربا قبل نهائي كأس مصر أمام الزمالك

نشر محمود كهربا نجم الأهلي صورة جديدة له من حفل زفاف شقيقته عبر حسابه الشخصي انستجرام .
وعلق كهربا علي الصورة قائلا :" تماما مثل الحظ أنا نادر ".
ويلعب الأهلي أمام الزمالك، في الثامنة مساءً يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك.
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نشر محمود كهربا نجم الأهلي صورة جديدة له من حفل زفاف شقيقته عبر حسابه الشخصي انستجرام .
وعلق كهربا علي الصورة قائلا :" تماما مثل الحظ أنا نادر ".
ويلعب الأهلي أمام الزمالك، في الثامنة مساءً يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك.
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