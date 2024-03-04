اتحاد الصناعات: سيتم توفير الأدوية بسعرها دون أوفر برايس خلال الأيام القادمة

قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن كل عمل يحدث اليوم يصب في مصلحة المواطن البسيط، مما يؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي، منوها بأن كل الصناعات والسلع مرتبطة بالدولار.

وأضاف "محمد البهي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن التصدير يعد بمثابة حياة أو موت للدولة، متابعا: كل دولار نستورده يجر 5 دولارات وفقا لنسبة المكون في المنتج.

وشدد على أن الأمور ستسير نحو الاتجاه الصحيح لإحداث نهضة كبيرة في القطاع الصناعي، متابعا: مصر تمتلك موقع جغرافي، ونستطيع أن نصدر للعالم كبديل عن شرق آسيا في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن البنك المركزي، بالتوافق مع مجلس الوزراء أعلن ضخ 1.3 مليار دولار في شرايين الصناعة، طبقا للأولويات المحددة من الدولة، والأدوية والصناعات الغذائية.

وأوضح أن الأدوية ستتوفر بسعرها دون أوفر برايس خلال الأيام القادمة، نتيجة ما يحدث من ضخ استثمارات.

