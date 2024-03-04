افتتاح أهلا رمضان بدمياط الجديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقة المهندس محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط والدكتور محمد أنور العرابى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، معرض (أهلا رمضان ) بدمياط الجديدة .

يقام المعرض بالتنسيق بين جهاز مدينه دمياط الجديدة والغرفة التجارية ، أمام الحديقة المركزية بوسط مدينه دمياط الجديدة.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد أنور العرابى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ان المعرض يشمل عرض لكافة السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وأشار الى ان عدد كبير من التجار قام بعرض الكثير من السلع الغذائية المختلفه بتخفيضا كبيره وذلك لرفع العبء عن المواطن الدمياطى.

وتابع انه تم توفير كافه الاحتياجات الاساسيه المواطنين بالأسعار المخفضة والمعرض يأتى من ضمن سلسله معارض اهلا رمضان التى تقام بمختلف أنحاء المحافظة.

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